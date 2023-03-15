الصحافة التركية تكشف تفاصيل مثيرة حول إصابة غزال

كشفت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة تخص إصابة الدولي الجزائري، رشيد غزال، الذي عانى من مشاكل صحية كثيرة في الموسم الكروي الجاري.

ونقل موقع ” ahaber” عن الصحفي التركي بولنت تيمورلينك، بأن لاعب الخضر، ونجم بيشكتاش، خضع لعملية جراحية، تم على إثرها تقصير إصبع قدمه اليمنى.

وأوضح المصدر ذاته، بأن غزال أصيب في إصبع القدم، شهر أوت الماضي، في لقاء ألانيا، ولكن لاعب الخضر رفض حينها الخضوع إلى عملية جراحية، رغم أن الفحوصات أظهرت بأن الجراحة هي الحل.

وبعودته إلى المنافسة أمام طرابزون سبور يوم 16 أكتوبر الماضي، بعدما فضل اتباع برنامج علاجي فقط، اضطر إلى مغادرة المباراة بسبب الآلام، ليضظر بعدها لإجراء عملية جراحية بالولايات المتحدة نوفمبر الماضي.

قبل أن يبرز ذات المصدر، بأن البروفيسور نيد أمندولا، الذي أشرف على عملية غزال، وهو خبير في صحة الرياضيين، ويقوم بعمليات اللاعبين، الذين يعانون من هذه المشكلة في كرة القدم الأمريكية، شدد على تقصير إصبع غزال، الذي كان أطول من المعتاد.

كما أكد الصحفي التركي، بأن خطوة تقصير إصبع قدم الدولي الجزائري، تهدف إلى منع الإصبع من التسبب في مشاكل مرة أخرى.

وتساءل المصدر ذاته، عن إمكانية تأثر مسيرة غزال، بهذه الخطوة، وهل تشكل خطرا على مسيرته الكروية.

مشيرا في الختام، بأنه سيكون من الصعب على لاعب الخضر، لعب 90 دقيقة كاملة في اللقاءات المتبقية لبيشكتاش لهذا الموسم، إلا أنه مرشح للعودة إلى المنافسة تدريجيا، لكن هدفه الرئيسي يجب أن يكون التحضير للموسم القادم.