الصحافة التركية: “فيغولي يسجل ضد الصغار ويختفي ضد الكبار” !

هاجمت الصحف التركية الجزائري سفيان فيغولي، نجم “غلطة سراي” التركي، خاصة بعد خسارة الفريق ضد “سيفاس سبورس” في الجولة الماضية وخسارتهم صدارة الترتيب العالم.

كما أكدت ذات المصادر أن فيغولي يسجل ضد الفرق الصغيرة ويظهر بأداء باهت ضد الأندية الكبيرة وفي المباريات الصعبة.

في حملت المسؤولية للمدرب فاتح تريم الذي أشرك الجزائري كصانع ألعاب عوض اللعب كجناح كعادته.

كما تذبذب أداء الفريق أصبح يُحير المدرب التركي الذي غضب على جل اللاعبين بعد المباراة الأخيرة.

وكان “سوسو” قد ساهم في 8 أهداف في البطولة من أصل 11 مباراة شارك فيها (4 أهداف و4 تمريرات حاسمة).