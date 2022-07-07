الصحافة الروسية تشيد بتعديلات الجيش الجزائري على ناقلات الجنود الروسية “60 BTR”

أشادت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية ناقلات الجنود الروسية من نوع 60 BTR بعد قام الجيش الجزائري طوّرها.

وكتبت الصحيفة الروسية “إن ناقلات الجنود “بي تي إر-60 بي بي” التي وصلت إلى الجزائر في سبعينات القرن الماضي. خضعت لعدّة عمليات تطوير وتعديل في الجزائر.”

وتابعت “روسيسكايا غازيتا” في تقريرها حول “بي تي إر-60 بي بي” ان التعديلات التي قا بها الجيش الجزائري. في هذه الناقلة للجنود ذات المنشأ سوفيتي اكسبها قدرة على مكافحة أحدث الدبابات غربية الصنع.

كما قالت ذات الصحيفة ان السلاح الأساسي لهذه الآليات في صواريخ “كورنيت أ” الروسية المضادة للدروع. وتمكن الجيش الجزائري من تزويدها بأجهزة تضمن الدقّة في تصويب الصواريخ نحو الأهداف المعادية.

وكشفت الصحيفة ان حتى آليات “بي تي إر- 80” هي أيضا أجريت عليها تعديلات من الجيش الالجزائري. حيث تم تزويدها بصواريخ “كورنيت” المضادّة للدبابات.

بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على “بي تي إر-60 بي بي” تم نزع نُزعت محركاتها الروسية القديمة التي تعمل بالبنزين. وتغييرها بمحركات الديزل الحديثة. وهذاما سمح بتعزيز القدرات الحركية للآليات، وتقليل استهلاكها الوقود.

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كشف موقع سبوتنيك الروسي عن فيديو يظهر لقطات منخفظة الجودة 3 مركبات قتالية. لدعم الدبابات bmpts والمعروفة بـ دبابات TERMINATORS الرمال تتحرك بين كثبان الرمال في صحراء الجزائر.

وحسب ذات الموقع فقد ظهرت هذه الدبابة في الجزائر السنة الماضية ليتم بعد ذلك تسريب صورة مموهة “رملي” التي تم تعديلها في الجزائر.

وأضاف ذات الموقع ان مدافع الدبابة مزودة برشاشة عيار 30 ملم .واثنين من قاذفات القنابل الآلية AG-17Dفعالة ضد المركبات المدرعة ذات الأسلحة والقوى العاملة المختلفة.

كما يمكن للبنادق استخدام مجموعة متنوعة من الذخيرة، بما في ذلك المقذوفات لتدمير أنواع معينة من الأهداف الجوية. ويتواجد على كل جانب من البرج قاذفات صواريخ أتاكا المضادة للدبابات يصل مداها إلى 6 كلم.