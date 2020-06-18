الصحافة الرياضية غاضبة من مدوار !

أعرب العديد من الإعلاميين الرياضيين تذمرا شديدا من سوء المعاملة التي تلقوها من الرابطة المحترفة لكرة القدم صباح اليوم الخميس.

حيث تركت الرابطة المحترفة لكرة القدم رجال الإعلام المكلفين بتغطية اجتماع رئيس الرابطة ورؤساء أندية الغرب، ينتظرون أمام مدخل فندق الميرديان و أبوابه موصدة في وجوههم، دون أن يكلف رئيس الرابطة بإرسال عضو أو المكلف بالإعلام لشرح الموقف.

وهو ما أثار غضب الصحفيين و المصوريين في تصرف غير لائق و يندرج ضمن الممارسات القديمة و لا يمت بصلة اطلاقا إلى حرية الإعلام و حق المواطن في المعلومة.