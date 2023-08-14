الصحافة الصينية تتغزل بجمال الجزائر

وفقًا لصحيفة تشاينا ديلي، ستجذب الجزائر انتباه السياح الصينيين الباحثين عن تجارب فريدة وغريبة في عام 2023. حيث يلتقط قطاع السياحة العالمي أنفاسه تدريجياً.

مع تراثها الثقافي الغني ، ومناظرها الطبيعية المتنوعة وكرم ضيافتها. تقدم الجزائر نفسها كوجهة أساسية للمسافرين الصينيين الذين يتطلعون إلى اكتشافات جديدة وساحرة.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية مؤخرًا أن عدد السياح الدوليين الوافدين وصل إلى 80٪ من مستويات ما قبل الجائحة. وهي علامة مشجعة على تعافي القطاع.

في هذا السياق ، تقدم الجزائر ، بمزيجها الفريد من التاريخ والثقافة والطبيعة، نفسها. كواحة للهروب للسياح الصينيين المتحمسين لتجارب جديدة.

وسعت وزارة الثقافة والسياحة الصينية قائمة البلدان والمناطق التي يمكن استئناف السفر الجماعي فيها. والجزائر من بين الوجهات الأولى.

وقالت الصحافة الصبنية إن الجزائر تقدم مزيجًا آسرًا من التأثيرات العربية والأمازيغية والمتوسطية. مما يخلق تجربة أصيلة ورائعة للمسافرين.

يتوقع خبراء الصناعة أن يتجه السياح الصينيون إلى وجهات ذات تاريخ غني وثقافة فريدة بعد فترة طويلة من قيود السفر.

كما ستتاح للمسافرين فرصة الخوض في تاريخ المنطقة الرائع ، من الآثار الرومانية إلى القصور الساحرة.

وتوفر المناظر الطبيعية الجزائرية المتنوعة أيضًا جاذبية لا مثيل لها للسياح الصينيين الباحثين عن المغامرة. من الصحراء الكبرى إلى جبال الأطلس، عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط .

وسيجد المسافرون الذين يبحثون عن ملاذ فريد في الجزائر وجهة تعد بتحقيق جميع رغباتهم في المغامرة والاكتشاف والاسترخاء.