الصحافة العالمية تتفاعل مع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية

تفاعلت مختلف وسائل الإعلام العالمية مع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بالجزائر، بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية.

وكتب موقع “BBC”: “فاز رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المجيد تبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر”

مضيفا:”وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية وأن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من تسعة وثلاثين بالمئة”.

وأورد موقع “سكاي نيوز العربية”: ” حصل تبون على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر بـ 58.15 في المئة من الأصوات”.

وأضاف الموقع: “قال رئيس لجنة الانتخابات أن المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية، وإن البلاد تدخل عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية”.

وعنون موقع “روسيا اليوم” مقاله عن نتائج الرئاسيات في الجزائر بـ:” عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر من الدور الأول بحصوله على أكثر من 58 بالمئة من الأصوات”.

وجاء في المقال:”أكد شرفي فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها 39.83 بالمئة”.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، اليوم الجمعة، عن فوز عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية، حسب النتائج الأولية، بعدحصوله على 58.15 بالمائة من الأصوات المسجلة.