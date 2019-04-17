الصحافة العربية تتعاطف مع عبيد شارف لهذا السبب !!

نشر موقع “كووورة” العربي تقريرا بعد إستبعاد الحكم الدولي الجزائري “مهدي عبيد شارف” من القائمة الأولية للحكام المعنية بالكان.

وأكد الموقع في تقريره أن إستبعاد إبن مدينة قسنطينة غير مفهوم خاصة بعد تبرئته من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان “عبيد شارف” قد أوقف من قبل “الكاف” بعد الأخطاء الفادحة الذي إرتكبها في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بين “الترجي التونسي” و”الأهلي” المصري.

وتواجد في قائمة الحكام الأولية المعنية بإدارة مباريات “كان” مصر 3 حكام جزائريين هم “غربال” ،”إيتشعلي” و”قوراري”.