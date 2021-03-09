الصحافة الغانية.. إتحاد العاصمة مستعد لدفع مليون دولار للتعاقد مع كوامي أبوكو

الرياضة
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الصحافة الغانية.. إتحاد العاصمة مستعد لدفع مليون دولار للتعاقد مع كوامي أبوكو
بقلم يونس رزيق

كشفت إذاعة ASHH الغانية أن فريق إتحاد العاصمة مستعد لدفع مبلغ 1 مليون دولار من أجل التعاقد مع مهاجم أشانتي كوتوكو الغاني كوامي أبوكو.

وكشف الإذاعة الغانية أن نادي إتحاد العاصمة يسعى لقطع الطريق على أندية السد القطري، والزمالك المصري اللذان يرغبان في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وسجل المهاجم الغاني 8 أهداف بعد مشاركته في 15 مباراة هذا الموسم مع نادي أشانتي كوتوكو.

https://www.kickgh.com/ghana-premier-league/12678-algerian-giants-usm-alger-in-talks-with-asante-kotoko-over-1m-deal-for-kwame-opoku


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