الصحافة الغانية تكشف قائمة أغلى المدربين في إفريقيا

كشف الصحفي الغاني نوهو أدامز عن قائمة المدربين الأغلى في إفريقيا والتي تصدرها المدرب البوسني للمنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش بـ 89 ألف دولار شهريا يتبعه المدرب البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش بـ 85 ألف دولار والناخب الوطني جمال بلماضي ثالثا بـ 65 ألف دولار ما يعادل مليار و170 مليون سنتيم..

قائمة أعلى 15 مدربا من حيث الأجور:

الرتبة المدرب الأجر

01 مدرب المنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش 89 ألف دولار

02 مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش 85 ألف دولار

03 مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي 65 ألف دولار

04 مدرب منتخب الكاميرون أنطونيو كونسيساو 59 ألف دولار

05 مدرب المنتخب الليبي خافيير كليمنتي 59 ألف دولار

06 مدرب منتخب الكونغو هيكتور كوبر 55 ألف دولار

07 مدرب منتخب نيجيريا غيرنو رور 55 ألف دولار

08 مدرب منتخب جنوب افريقيا هوغو بروس 50 ألف دولار

09 مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بوميل 35 ألف دولار

10 مدرب منتخب غانا تشارلز أكونور 30 ألف دولار

11 مدرب منتخب موريتانيا كورينتين مارتينز 30 ألف دولار

12 مدرب منتخب أوغندا ميلوتين سريدوفيتش 24 ألف دولار

13 مدرب منتخب البنين ميشيل دوسويي 28 الف دولار

14 مدرب منتخب السنغال أليو سيسيه 27 ألف دولار

15 مدرب منتخب غينيا ديديه سيكس 20 ألف دولار

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