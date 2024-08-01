الصحافة الفرنسية تتحسر على تضييع بلدها الموهبة الجزائرية كيليا نمور

سلطة الصحافة الفرنسية الضوء على لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، مبدية تحسرها على تضييع هذه الموهبة، تزامنا مع الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

ونشرت إذاعة “BFM” الفرنسية، اليوم الخميس، عبر حسابها على منصة “X”، مقال مطول تحدثت فيه على لاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، نظير تألقها في أولمبياد باريس، وترشيحها للتويج بميدالية.

وعاد ذات المصدر، للحديث عن المسار الرياضي لنمور، والتكوين الذي حظيت به في فرنسا منذ بداية مشوارها، قبل أن تقرر العام الماضي تمثيل أولوان الجزائر.

وفي هذا الخصوص ألقت الصحافة الفرنسية، اللوم على الاتحاد الفرنسي للجمباز، لتضييعه هذه الموهبة، التي كان بامكانها اهداء ميداليات إضافية لفرنسا في أولمبياد باريس.

وتزامنت هذه الخرجة من الصحافة الفرنسية، مع خوض كيليا نمور، اليوم الخميس، نهائيين في تخصيي الفردي العام، وجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.