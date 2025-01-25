الصحافة الفرنسية تتساءل.. أين ماكرون؟

بعد الحل المفاجئ للبرلمان الفرنسي والذي أدى إلى هزيمة معسكر ماكرون. ابتعد إيمانويل ماكرون بحذر عن أعين الجمهور ويبدو الآن أنه يبحث عن نهج للتفاعل مع الشعب الفرنسي.

فمنذ الإعلان المفاجئ عن هزيمة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية التي أعقبت ذلك. يبدو إيمانويل ماكرون أكثر عزلة من أي وقت مضى.

حتى أن دائرته الصغيرة تبدو منفصلة عن الرئيس منذ هذا الحل، وهو أمر غير مفهوم إلى حد كبير، حتى داخل معسكره.

عزلة مصحوبة بانسحاب حذر من المشهد السياسي

ولقد كان إيمانويل ماكرون أكثر تحفظا منذ ترشيح ميشيل بارنييه، ثم ترشيح فرانسوا بايرو، الذي قيل إنه عاجز.

وقال أحد أعضاء البرلمان من كتلة الجمهوريين “إيمانويل ماكرون هو الغائب الأكبر. لم يعد في أذهان الناس، يبدو الأمر كما لو أن جاك شيراك في نهاية ولايته الثانية”.

ويقول أحد الوزراء في السلطة: “لقد غادر أفضل المستشارين حول الرئيس”. هل تشعر بالتعب بعد سنوات طويلة من الخدمة منذ عام 2017؟ أم هو رمز لانتقال السلطة بعيدًا عن الإليزيه”.