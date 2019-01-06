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الصحافة الفرنسية ترجح عودة أوناس للدوري الفرنسي

الرياضة
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الصحافة الفرنسية ترجح عودة أوناس للدوري الفرنسي
بقلم كريم.تيغرمت

رجحت الصحافة لفرنسية، عودة الدولي الجزائري، آدم أوناس، لاعب نادي نابولي الإيطالي، إلى الدوري الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر موقع “فرانس فوتبول” الفرنسي، أسماء 10 لاعبين، تتوقع عودتهم للدوري الفرنسي، بعد تجربة في مختلف البطولات الأوربية.

وتواجد أوناس، ضمن هذه القائمة، أين رجحت الصحيفة الفرنسية، عودته لليغ1، قصد بعث مشواره من جديد، بالنظر لمعاناته من نقض المنافسة في نابولي.

وأكد ذات المصدر، أن نابولي يرفض بيع عقد أوناس، إلا أن احتمال إعارته جد وارد، وهذا ما تسعى العديد من أندية الليغ1 استغلاله.


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