الصحافة الفرنسية تشيد بالخضر ومحاربهم فيغولي قبل مواجهة نيجيريا

نشرت الصحافة الفرنسية تقريرا مطولا، تحدثت فيه عن آداء المنتخب الجزائري، في أمم إفريقيا 2019 الجارية بمصر، ومشيدة خصوصا، بالروح القتالية لسفيان فيغولي.

وكتبت صحيفية “فرانس فوتبول”، الفرنسية: “سفيان فيغولي ركيزة أساسية في تشكيلة جمال بلماضي، وروحه القتالية، ستهيمن في مباراتهم أمام نيجيريا”.

وأضافت: “فيغولي يمثل، المنتخب الجزائري، الذي ظهر في هذه “الكان”، بروح قتالية، اتساق، فعالية، وتصميم كبير”.

يذكر أن سفيان فيغولي، شارك أمس السبت، في التدريبات الأخيرة للمنتخب الجزائري، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام كوت ديفوار، مؤكدا جاهزيته لمواجهة نيجيريا.