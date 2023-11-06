الصحافة الفرنسية تشيد بمستوى عمورة وتتوقع تألقه في “كان 2024”

حظي الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، بإشادة كبيرة من الصحافة الفرنسية، نظير تألقه بداية الموسم الجاري في الدوري البلجيكي.

وخصصت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، مقال عن البداية القوية لعمورة، هذا الموسم، بعنوان: “عمورة الإحساس الجديد لكرة القدم الجزائرية”.

كما كتبت صحيفة “ليكيب”، عبر حسابها على منصة “X”: “بعمر 23 عاماً، حقق محمد أمين عمورة بداية مذهلة للموسم مع اتحاد سانت جيلويز”.

وأضافت: “شخصية غير معتادة، سيكون اللاعب الدولي الجزائري أحد عوامل الجذب في كأس الأمم الأفريقية المقبلة”.