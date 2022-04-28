الصحافة الفرنسية تفجر قنبلة جديدة بخصوص قضية الحكم غاساما

نقلت الصحافة الفرنسية آخر المستجدات، فيما تعلق بقضية الحكم الغامبي باكاري غاساما، وأدائه في المباراة الفاصلة بين الخضر والكاميرون.

وتحدث موقع “أونز مونديال” الفرنسي، عن التصريحات الأخيرة للإعلامي الجزائري حفيظ دراجي، والتي اعتبرتها الصحافة الفرنسية، بالسبق الصحفي الكبير.

وسرد ذات الموقع، تصريحات دراجي، الذي تحدث عن لقاء جمع الحكم غاسما، بممثلين عن رئيس الاتحاد الكاميرون، قبل المباراة الفاصلة.

كما كشف ذات المصدر، مرور الحكم غاسما، بكل من المغرب، وتونس، أين التقى بممثلي الاتحاد الكاميروني، قبل حلوله بالجزائر.

وأوضحت “أونز مونديال”، في ذات المقال، نقلا عن حفيظ دراجي، بأن الفاف، دعمت الملف الذي قدمته للفيفا بكل هذه الوثائق.