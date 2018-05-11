الصحافة الكندية تكشف راتب تايدر مع أمباكت مونتريال

كشفت الصحافة الكندية، عن أجور لاعبي الدوري الأمريكي (أم أل أس)، ومن ضمنهم الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب نادي أمباكت مونتريال.

ونشر موقع “أم أل أس بلاير” الكندي، هذه القائمة التي كشفت أن سفير تايدر، يتقاضى 800 ألف دولار أمريكي سنويا.

وحسب ذات المصدر، فإن تايدر، يعد من أعلى اللاعبين أجرا في فريقه، إلى جانب مكسيم كريبو، وأليخاندرو سيلفا، اللذان يتقاضيان نفس الراتب.

أما النجم السويدي زلاتان إبراهيمو فيتش، المستقدم الجديد لنادي غالاكسي، فيتقاضى راتبا سنويا بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي.