الصحافة المصرية:”وكيل كوبر في إتصالات مع الفاف”

أشار موقع “البوابة نيوز” المصري، اليوم الإثنين، عن وجود إتصالات أولية بين مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر والإتحاد الجزائري.

وزعم المصدر ذاته أن وكيل أعماله كوبر يمهد لبدء مفاوضاته مع “الفاف”، لخلافة ماجر على رأس الخضر بعد نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

كما لمّح الموقع ضمنيا للجزائر:”توجد عروض مغرية للغاية لكوبر تصل إلى 500 ألف دولار شهريا بعد النجاحات الكبيرة في إفريقيا”.

يذكر أن الإعلام المصري سبق وأكد بدأ أبو ريدة لتحركاته للبحث عن خليفة “كوبر” على رأس العارضة الفنية للمنتخب المصري.