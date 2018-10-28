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الصحافة المغاربية تُبارك قرار تبادل الحُكام مع الجزائر

الرياضة
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الصحافة المغاربية تُبارك قرار تبادل الحُكام مع الجزائر صورة مركبة
بقلم وليد كويني

رحبت الصحافة المصرية-التونسية والمغربية، اليوم الأحد، بقرار تبادل الحكام فيما بينها، لإدارات مباريات دوريات شمال إفريقيا.

بعد تصريح رئيس “الفاف” خير الدين زطشي أمس، إن هناك إتفاقا حصل بين الإتحادات في الجزائر وتونس والمغرب ومصر لتبادل الحكام.

وهو ما رحبت به مصر كثيرا، خصوصا وأن التحكيم المصري بات محل إنتقاد كبير، حيث يتم إستقدام حكام في المباريات الكبيرة والحساسة.

في إنتظار تفعيل القرار الذي قد يكون مهما، لتطوير الكرة في شمال إفريقيا ويجعلها تتجاوز المشاكل التي تُحمّل للتحكيم في كل مرة.


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