الصحافة المغربية.. لقجع يقطع طريق رونار إلى الجزائر !

أشارت يومية “المساء” المغربية، اليوم الإثنين، أن الجامعة المغربية جددت الثقة في مدرب المُنتخب هيرفي رونار قبل لقاء إسبانيا.

وقالت اليومية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الإتحاد المغربي فوزي لقجع أبلغ رونار بضرورة الإستمرار حفاظا على استقرار المنتخب.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي، عن إستهدافه التعاقد مع رونار لخلافة ماجر المقال.

يذكر أن عقد “الثعلب” مع المنتخب المغربي يمتد إلى سنة 2022، بعد تجديده له بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2017 التي جرت بالغابون.