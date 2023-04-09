الصحة: التشديد على ضرورة تقديم خدمات مثلى للمرضى

شدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال زيارته لمستشفى “معوش محمد أمقران” بالعاصمة، على ضرورة مواصل العمل لتقديم خدمات مثلى للمرضى. حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

كما ثمن وزير الصحة، المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي الصحة للرقي بالقطاع. و قدم بالمناسبة توجيهات ونصائح بمواصلة العمل في اتجاه تطوير أمثل للخدمات المقدمة للمريض.

وكانت الزيارة فرصة لتناول وجبة الإفطار رفقة طواقم فرق المناوبة. حيث اطلع عن كثب على وجبات الإفطار المقدمة للفرق المناوبة والمرضى ومدى تطابقها مع المواصفات الصحية. التي أقرتها وزارة الصحة مؤخرا.

وحضر مائدة الإفطار، المفتش العام للوزارة، عبد الرحيم يعلى والمدير العام للهياكل الصحية، الأستاذ رحال وإطارات أخرى من الإدارة مركزية.

فتح مصالح الإنعاش بكل المؤسسات الإستشفائية