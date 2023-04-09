الصحة: التشديد على ضرورة تقديم خدمات مثلى للمرضى
شدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال زيارته لمستشفى “معوش محمد أمقران” بالعاصمة، على ضرورة مواصل العمل لتقديم خدمات مثلى للمرضى. حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.
كما ثمن وزير الصحة، المجهودات المبذولة من طرف مستخدمي الصحة للرقي بالقطاع. و قدم بالمناسبة توجيهات ونصائح بمواصلة العمل في اتجاه تطوير أمثل للخدمات المقدمة للمريض.
وكانت الزيارة فرصة لتناول وجبة الإفطار رفقة طواقم فرق المناوبة. حيث اطلع عن كثب على وجبات الإفطار المقدمة للفرق المناوبة والمرضى ومدى تطابقها مع المواصفات الصحية. التي أقرتها وزارة الصحة مؤخرا.
وحضر مائدة الإفطار، المفتش العام للوزارة، عبد الرحيم يعلى والمدير العام للهياكل الصحية، الأستاذ رحال وإطارات أخرى من الإدارة مركزية.
فتح مصالح الإنعاش بكل المؤسسات الإستشفائية
وكان وزير الصحة، قد كشف في وقت سابق، عن فتح مصالح للإنعاش بكل المؤسسات الإستشفائية عبرالوطن. وذلك لضمان تكفل جيد بالمرضى.
وأكد سايحي خلال إشرافه على تدشين مصلحة جديدة بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض المعدية الهادي فليسي بالقطار. على أهمية وجود مصلحة للإنعاش بمختلف المؤسسات الإستشفائية عبر القطر الوطني. وذلك للضمان التكفل الجيد بالمرضى من جهة ومواجهة أي طارئ قد يحدث. على غرار جائحة كوفيد 19 التي ضربت العالم خلال السنوات الأخيرة من جهة أخرى.
كما اعتبر وزير الصحة، أن المؤسسة الإستشفائية الهادي فليسي في حاجة ماسة إلى مصلحة الإنعاش. حيث تتوفر على كل المقاييس التي تساعد مهنيي الصحة على الممارسة الجيدة وتحسين الخدمة المقدمة للمريض. خاصة وأنها تحتوي على كل التجهيزات المتعلقة بهذا الإختصاص إلى جانب رقمنتها.