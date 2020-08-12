الصحة التونسية:”الوضع الصحي في المرحلة الحالية صعب جدا”

كشفت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، بأن الوضع الصحي في المرحلة الحالية صعب جدا، غير أنه يجري التحكّم فيه بصفة استباقية.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد عقدت الوزارة ندوة صحافية لتقديم مستجدات الوضع الوبائب في تونس فيما يتعلق بفيروس “كورونا”.

وفي هذا الإطار، أكد المدير العام للصحة، الطاهر قرقاح، بأن الوضع الصحي في تونس في المرحلة الحالية صعب جدا، غير أن وزارة الصحة تعمل بصفة استباقية للحدّ من انتشار الوباء.

مشيرا إلى أن وزارة الصحة مجنّدة وعلى أهبة الاستعداد لتطمين التونسي ووقايته من انتشار الوباء مرة ثانية، مؤكدا بأن المرحلة الأولى لانتشار وباء “كورونا” نجحت، ومنحت الوزارة وقتا إضافيا لإعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الإيواء.

وقال قرقاح إن 8 مخابر تقوم حاليا بتحاليل تقصي فيروس “كورونا” ويجري العمل على زيادتها وتمكين مخابر القطاع الخاص من القيام بالتحاليل مع اقتناء عدد آخر من أسرة الإنعاش.

وحسب موقع “نسمة”، فقد أوضحت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن عليه، بأن الوضع صحي حرج في 4 ولايات وهي القيروان وقابس ومدنين وسوسة.