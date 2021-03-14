الصحة الروسية تحذر: الإصابة بكورونا قد تسبب اضطرابات عقلية

أبلغت وزارة الصحة الروسية المؤسسات الطبية عن مخاطر اضطرابات عقلية وما يسمى بـ “ضباب الدماغ” عند الإصابة بفيروس كورونا.

وقال كبير الأطباء في مستشفى الأمراض النفسية، زوراب كيكيليدزه، إن كورونا قد يسبب ظهور اضطرابات عقلية مع ضعف في الوعي.

وأضاف أن خطورة المرض في هذه الحال تؤثر على قوة الشخصية، وهناك هذيان آخر يسببه فيروس كورونا وله علاقة بالعلاج.

وأضاف أن بعض المرضى المصابين بأشكال خطيرة من كورونا عانوا من الهذيان أثناء العلاج. وساعدهم الأطباء في الشفاء بالمضادات الحيوية.

وقال طبيب الأمراض النفسية وكبير الأطباء في مستشفى “أليكسييف” إن فترة ما بعد كورونا، تشهد العديد من الأعراض والاضطرابات.

وبما فيها ضعف الوظائف المعرفية، وما يصفه المرضى بضباب الدماغ، الذي يمكن مقارنته بضعف الوعي أو الهذيان.