الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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الصحة السعودية: تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوردت الوزارة على صفحتها الرسمية بتويتر، أن المصالح الطبية السعودية، سجلت 4 وفيات خلال نفس الفترة.

كما تم تسجيل 29 حالة تعافي من المرض بالسعودية، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 66.


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