الصحة السعودية توضح بشأن صيام المصاب بكورونا

قدم المتحدث الرسمي، بإسم وزارة الصحة السعودية، توضيحاً مهماً بشأن صيام المريض بفيروس كورونا، خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي أمس، أن مسألة صيام المصاب بفيروس كورونا، ترجع إلى الأطباء المعالجين للحالة المرضية.

وأوضح المتحدث، أن الإصابة بالفيروس كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى، التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.

وقال الدكتور، أن صيام المصاب بفيروس كورونا، يتوقف على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه ذلك.

وأشار المتحدث، إلى أن هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية، وتقدير قدرة المريض على الصيام من عدمه.