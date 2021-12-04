الصحة العالمية: أوميكرون سيواصل الانتشار ولم نتلق معلومات عن وفيات

قالت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات بالمتحور أوميكرون، بالرغم من انتشاره بكثرة في العديد من دول العالم.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “كريستيان ليندماير” ، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إنّ العديد من الدول تسجل المزيد من الإصابات. كما تآمل المنظمة أن لا يكون هناك وفيات بهذا المتحور الجديد.

وأضاف ذات المسؤول، أن المتحور أوميكرون، سيواصل إنتشاره، وسنسجل العديد من الإصابات. مشيرا إلى أن المنظمة، لم تعرف إلى غاية اليوم مدى شدة عداوة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة اعراضه.

من جهتها، أثبتت دراسات أجراه علماء من جنوب إفريقيا، أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع أوميكرون مقارنة بالمتحورين “بيتا” و”دلتا”.

من جهته، أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاأن أوميكرون يمكن أن يتسبب في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس سارس-كوف2- خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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إنتشر متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، عبر عدد كبير من الدول، بعد مرور أسبوع واحد فقط من اكتشاف أول حالة إصابة به.

وأعلنت جمهورية جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، عن تسجيلها أولى حالات الإصابة بـ”أوميكرون”. وسجلت جنوب إفريقيا، حتى اليوم، 77 حالة بالمتغير الجديد.

الدول التي رصدت إصابات بأوميكرون

سجلت دولتان عربيتان، إصابات بالمتحور، وهما السعودية والإمارات بإصابة واحدة في كل دولة.

كما أعلنت أستراليا اليوم الخميس، تسجيل إصابة جديدة بـ”أوميكرون” لمواطن كان في زيارة إلى الدوحة، فإن قطر لم تعلن حتى الساعة تسجيل إصابات بالمتحور.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا، وبلجيكا وجمهورية التشيك. كما تم تسجيل إصابتان بالمتحور الجديد، في كل من إسبانيا والنرويج، والبرازيل واليابان.

هذا وتم تسجيل 3 حالات إصابة بأوميكرون، في كل من السويد ونيجيريا. كما سجلت هونغ كونغ 4 حالات، وكوريا الجنوبية 5 حالات، والدنمارك وكندا 6 حالات.

وسجلت أستراليا 7 حالات، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 9 حالات، والبرتغال 13 حالة، وهولندا 16 حالة، وبوتسوانا 19 حالة. كما سجلت المملكة المتحدة 32 حالة، وجنوب إفريقيا 77 حالة.

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