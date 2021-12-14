الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بسرعة في العالم

اكد تيدروس أذانون غيبريسوس المدير العام لوكالة الأمم المتحدة ان المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون يمكن أن يكون قد إنتشر عبر معظم دول العالم وهذا بالرغم من أنه يتم اكتشافه بعد.

ووأوضحت منظمة الصحة العالمية اليوم إنه لا يوجد أي متحور الذي يعطي كوفيد 19 انتشر حتى الآن بسرعة مثل اوميكرون. والتي من المحتمل أن جميع الدول متأثرة الآن.

وأضاف أذانون غيبريسوس ان ” 77 دولة حتى الآن سجل فيها حالات الإصابة بأوميكرون، ولكن الحقيقة هي أنه من المحتمل العثور على أوميكرون في معظم البلدان على الرغم من أنه لم يتم اكتشافه بعد. وتابع ذات المسؤول ان أوميكرون ينتشر بمعدل لا نعرفه ولم نشهده مع أي دولة أخرى.

كما حذر رئيس منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من هذه الأزمة. حيث اشارت إلى استخدام جميع أدوات مكافحة كوفيد الموجودة، مثل الكمامات، والتهوية المنتظمة للداخلية واحترام التباعد.

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أعلن مدير مركز “جاماليا” الروسي للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبيرج. أنه قام بتعديل لقاح “سبوتنيك V” ضد سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. مشيرا إلى أن هذا التطوير يخضع حاليا للمرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وقال جينتسبيرج في تصريح لقناة روسيا 24 اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد حتى الآن دليل على أن متحور أوميكرون سيحل محل سلالة دلتا.

وفي هذه الحالة ربما ينبغي أن يكون اللقاح مكونا من عنصرين، ليحمي من سلالة دلتا وسلالة أوميكرون في نفس الوقت.

وأضاف “من الضروري استخدام منصة جديدة لابتكار لقاحات طورها معهد جاماليا، ونحن نقوم بذلك. وهذا الأمر يمر حاليا بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية”.

يُذكر أن جينتسبيرج أعلن بوقت سابق أن تعديل اللقاح سيكون ضروريا إذا انخفضت فعالية اللقاح الحالي عشرة أضعاف أو أكثر.

للتذكير،قالت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ماريا فان كيركوف، بأن المجتمع العالمي يواجه تسونامي من الإصابات بالفيروس التاجي.

وأوردت ذات المسؤولة، في مقابلة مع صحيفة “باييس” الإسبانية: “أعتقد أننا نواجه تسونامي من العدوى في العالم، سواء مع سلالة دلتا ومع أوميكرون”.

كما حثت ذات المتحدثة، حكومات الدول على عدم الانتظار لعمل ما يلزم.

وأضافت الخبيرة: “نحتاج إلى إنهاء الوباء، وإلى تقليل انتشار الفيروس إلى مستوى منخفض. وتجنب الأمراض الشديدة من خلال التطعيمات وضمان العلاج في الوقت المناسب”.

و تم تسجيل أول إصابة بسلالة “B.1.1.529″، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم “أوميكرون”. في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا. حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

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