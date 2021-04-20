الصحة العالمية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا بشكل مرعب عبر العالم خلال أسبوع

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الصحة العالمية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا بشكل مرعب عبر العالم خلال أسبوع
بقلم أمينة داودي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم عن أكبر عدد من الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه تم تسجيل 5.2 مليون حالة إصابة جديدة.

وأشار تيدروس، أن هذه الزيادة الأسبوعية هي الثامنة على التوالي، كما ارتفع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.
وكشف تيدروس، عدد المصابين إرتفع “بشكل مرعب” ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما.

وأشار إلى أن الزيادة قد يكون سببها السلالات المتحورة الأكثر عدوى، وحقيقة الإختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.
وقال تيدروس، أنه “لدينا الإمكانيات اللازمة للسيطرة على هذه الجائحة في غضون أشهر إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.


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