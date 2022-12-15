الصحة العالمية.. إنتهاء جائحة كوفيد وجدري القردة السنة المقبلة

أعربت منظمة الصحة العالمية، عن أملها بانتهاء جائحة كوفيد-19 وجدري القردة في العام المقبل.

وقالت منظمة الصحة، إنه تأمل بألا تظلّ جائحة كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحّيتين عالميتين في 2023. وهو العام الذي تتوقّع فيه أن ينهي هذان المرضان مرحلتهما الأكثر خطورة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء، إنّ أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جائحة كوفيد-19. هو أنّه يتعيّن على الدول أن تستجيب بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجئ مرض معد.

وفيما يخصّ كوفيد-19، قال غيبريسوس إنّ عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن هذا المرض يبلغ الآن حوالي خمس ما كان عليه قبل عام. مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي، توفي أقل من 10 آلاف شخص من جراء كوفيد-19. مشدّدا على أنه لا يستهين بهذا الرقم ولا يزال بإمكان كل الدول أن تفعل الكثير لإنقاذ أرواح.

وأضاف لكننا قطعنا شوطا طويلا. نأمل أنه في وقت ما من العام المقبل سنتمكن من القول إن كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية”.

غير أن غيبريسوس شدد على أن “هذا الفيروس لن يختفي. إنه موجود ليبقى. كما سيتعين على كل الدول أن تتعلم كيفية التعامل معه إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

وفيما يتعلّق بجدري القردة، أشار المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ هذا الوباء فاجأ العالم.

وسجلت حتى اليوم أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القردة في 110 دول، لكنّ معدّل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظلّ منخفضاً إذ لم تتعدّ الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إذا استمر المنحى الحالي. نأمل أن نعلن في العام المقبل أيضا نهاية حالة الطوارئ الصحية هذه.

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