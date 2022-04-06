الصحة العالمية: إنخفاض ملحوظ في معدل الوفيات بكورونا عالميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا خلال الأسبوع الماضي، وتوفي أكثر من 26 ألفا.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن عدد الوفيات انخفض بنسبة 43 بالمائة، عن الأيام السبعة السابقة. وأن عدد الإصابات إنخفض بنسبة 16 بالمائة. كما ورد في نشرتها الأسبوعية فقد إنخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 28 مارس إلى 3 أفريل بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 43 بالمائة.

وخلال الأسبوع، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 10.351.818 شخصا، وسجّلت 26285 حالة وفاة. وجرى رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق “من 21 إلى 27 مارس”. في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة. وكان هذا الأمر واضحا بشكل خاص في إفريقيا “ناقص 19 بالمائة. وأوروبا ناقص 16 بالمائة. ومنطقة غرب المحيط الهادئ “ناقص 16 بالمائة.

كما تم تسجيل الإنخفاض في معدل الوفيات في جميع المناطق. مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في جنوب شرق آسيا “بنسبة 73 بالمائة. وأمريكا بنسبة 63 بالمائة. إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية أكبر عدد من الإصابات في أسبوع، عند 2058.375، تليها ألمانيا 1.371.270. بالإضافة كذلك إلى فرنسا 959.084، وفيتنام 796.725، وإيطاليا 486.695

في حين سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في سبعة أيام (4.435). تليها روسيا (2.357) وكوريا الجنوبية (2.336) وألمانيا (1.592) ثم البرازيل (1.436).

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن “سارس– كوف- 2” “كورونا المستجد” يستمر في التطور، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى المستوى العالي الحالي لانتقال العدوى، في جميع الاحتمالات، ستظهر متغيرات أخرى لكورونا، بما في ذلك المتغيرات المؤتلفة.