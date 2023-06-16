الصحة العالمية: استعدوا لمرض أشد فتكا من كورونا!

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

وقال ذات المسؤول، في خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، إنه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض “أكثر فتكا” من كوفيد-19.

وأورد غيبريسوس: “خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما. والتهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا”.

وجاءت تصريحات تيدروس خلال إعلان منظمة الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض.

وتهدف الشبكة للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

بالإضافة إلى منح كل دولة إمكانية الوصول إلى التسلسل الجيني الممرض والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص بها.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض أن تساعد العلماء في التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.