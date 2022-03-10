الصحة العالمية: الأزمة الأوكرانية تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية

حذر مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، من أن الأزمة في أوكرانيا تنذر بزيادة حادة في الأمراض المعدية التي يرمز إليها “أحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة”.

وقال رايان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “هناك نقص في الغذاء وتنقلات الناس. لقد رأينا هذه الصورة في القرن الإفريقي. بشكل مأساوي كانت الأمراض المعدية ترتبط دائما بأحد فرسان رؤية يوحنا الأربعة، علما أن هناك علاقة قوية بين هذه الأمراض والنزاعات. لذلك يجب ألا نتوقع أي مفاجأة هنا”.

وأشار ذات المسؤول، إلى أن الشيئ الصادم قد يكون أن ذلك يحدث في أوروبا. أين تم بذل الكثير من الجهود للقضاء على الأمراض المعدية.

وأضاف رايان، أن “الظروف التي نراها في أوكرانيا مثالية لانتشار الأمراض المعدية. سواء كانت كوفيد-19 أو شلل الأطفال أو حصبة أو كوليرا”.

وأشار ذات المسؤول بمنظمة الصحة العالمية إلى أن الأزمة الصحية في أوكرانيا تزداد في التدهور جراء الأعمال القتالية المستمرة.

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