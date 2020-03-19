الصحة العالمية: الباحثون يواصلون تجاربهم لإيجاد عقار يقضي على كورونا

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، النقاب عن مواصلة الباحثين العمل على إيجاد عقار يقضي على الداء، مشيرا أن أول تجربة لهذا اللقاح بدأت.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن القضاء على كورونا، أمر ممكن إذا تكاثفت الدول، واتبعت الإجراءات الوقائية المطلوبة.

وأضاف تيدروس غيبرييسوس، “لقد أطلقنا اسم “اختبار التضامن” أو Solidarity Trial على هذه الدراسة، والعديد من الدول أكدت انضمامها للتجربة وهي الأرجنتين والبحرين وكندا وفرنسا وإيران والنرويج وجنوب إفريقيا وسويسرا وتايلاند وإسبانيا، وأنا على يقين من انضمام المزيد.”

وأفاد أن فيروس كورونا يشكل تهديدا، لكنه فرصة للوقوف كشخص واحد ضد عدو البشرية.

وأضاف تيدروس” ندرك حجم الصعوبات التي تواجه العديد من البلدان والعبء الكبير الذي وضعه تفشي الفيروس عليها”.

وقال: “إننا نتفهم أن الدول والمجتمعات تواجه أوضاعا مختلفة ومستويات متنوعة من العدوى”.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تتواصل يوميا مع وزراء الصحة، وقادة الدول، والعاملين الصحيين، ومدراء المستشفيات، والشركات والمصانع، وتمد يد العون لهم بهدف التجهيز ووضع الأولويات -كلّ بحسب وضعه.”

وشدد الدكتور تيدروس على أهمية اتباع الإرشادات التي تضعها المنظمة للوقاية من الإصابة بالمرض المعدي.