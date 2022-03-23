الصحة العالمية: العديد من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عددا من دول أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. رفعت فجأة تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن معظم هذه الدول الأروبية وجدت نفسها تواجه مجددا إرتفاعا واضحا بعدد الإصابات.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، أوضح مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن هذا الارتفاع الجديد في عدد الإصابات. يأتي بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور أوميكرون، المسماة “بي إيه.2”.

كما أشار هانس كلوغه إلى أنه متيقض بشأن الوضع الوبائي الحالي في القارة الأوروبية. لكنه أكد بأنه يبقى “متفائلا”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من المعلومات الخاطئة بخصوص إنتهاء الجائحة مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال.

وفي هذا السياق، قالت إن المعلومات الخاطئة تغذي الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم، مشيرة الى أن كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الإصابات.

كما أكد المدير العام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس. حسب ما نشره موقع روسيا اليوم، أن كل بلد يواجه وضعا مختلفا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنتهِ بعد.

وأضاف”: بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما في أجزاء من آسيا”.

وتابع: “من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى”.

مشيرا إلى أن هناك مستويات “عالية بشكل غير مقبول” من الوفيات في العديد من البلدان. لا سيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.