الصحة العالمية: القضاء على كورونا لن يتم قريبا

قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية مايك ريان، إنه “من غير المحتمل أن يتمكن العالم من القضاء على فيروس كورونا المستجد في أي وقت قريب.

وأضاف مدير برنامج الطوارئ الصحية، في مؤتمر صحفي عقده، في جنيف، “أنه ، من غير المحتمل تماما ،في وضعنا الحالي،أن نتمكن من استئصال هذا الفيروس أو القضاء عليه، مشيرا إلى أن هناك بيئات خاصة يمكن أن يحدث فيها ذلك، الدول الجزرية وأماكن أخرى، ولكن رغم ذلك فإن هناك مخاطرة بإعادة استيراد الفيروس مرة أخرى.

وأوضح ريان، “رأينا البلدان التي تمكنت من الوصول إلى صفر، أعيد فيها استيراد الفيروس من الخارج، لذلك هناك دائما خطر، سواء من الداخل أو من جلب المرض مرة أخرى، وبالتالي فمن المسلم به أن هناك دائما خطر حدوث حالات أخرى.

وأشار ذات المتحدث، “إلى أنه يمكن أن يكون الانتقال الذي يحدث في هذه الحالة عبارة عن حالات فردية متفرقة يمكن عزلها بسهولة نسبيا، وهناك نمط أكثر إثارة للقلق هو مجموعات كبيرة من الحالات يمكن أن تحدث بالارتباط مع أحداث الانتشار الفائق، وهي الأحداث التي تتجمع فيها حشود كبيرة”.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.