الصحة العالمية: المصابون بأوميكرون يتحملون المرض بسهولة أكبر

اعتبرت الخبيرة بقسم الأمراض الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن المعطيات الأولية تدل على أن سريان كورونا يكون أكثر اعتدالا لدى المصابين بسلالة “أوميكرون”.

وحسب موقع “روسيا اليوم”: قالت فان كيركوف: “تشير البيانات الأولية إلى أن المصابين بهذه السلالة من فيروس كورونا، بشكل عام، يتحملون المرض بسهولة أكبر”.

وأضافت الخبيرة: “لكن تأكيد ذلك لا يزال سابقا لأوانه حاليا. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن نفهم حقا كم من المصابين بالسلالة الجديدة سيعانون من سريان خطير للمرض”.

وفي نفس الوقت، حذرت الخبيرة، من أنه حتى مع وجود مسار معتدل للمرض، قد تحدث زيادة كبيرة في عدد حالات العلاج في المستشفى.

كما شددت على أن زيادة عدد حالات العلاج في المستشفى، قد تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات.

هذا وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الجديدة لم تتسبب في أي وفيات بعد.

طالع أيضا:

الصحة العالمية: أوميكرون سيواصل الانتشار ولم نتلق معلومات عن وفيات

قالت منظمة الصحة العالمية أنها لم تتلق أي معلومات عن وفيات بالمتحور أوميكرون، بالرغم من انتشاره بكثرة في العديد من دول العالم.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية “كريستيان ليندماير” ، خلال مؤتمر صحفي بجنيف، إنّ العديد من الدول تسجل المزيد من الإصابات. كما تآمل المنظمة أن لا يكون هناك وفيات بهذا المتحور الجديد.

وأضاف ذات المسؤول، أن المتحور أوميكرون، سيواصل إنتشاره، وسنسجل العديد من الإصابات. مشيرا إلى أن المنظمة، لم تعرف إلى غاية اليوم مدى شدة عداوة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات ضده وشدة اعراضه.

من جهتها، أثبتت دراسات أجراه علماء من جنوب إفريقيا، أن خطر تكرر الإصابة بكوفيد-19 أعلى بثلاث مرات مع أوميكرون مقارنة بالمتحورين “بيتا” و”دلتا”.

من جهته، أفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتهاأن أوميكرون يمكن أن يتسبب في أكثر من نصف الإصابات الناجمة عن فيروس سارس-كوف2- خلال الأشهر القليلة المقبلة.