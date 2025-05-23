الصحة العالمية: المنظومة الصحية بغزة على شفا الانهيار

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن المنظومة الصحية في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار.

ويأتي هذا، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، ووسط تفاقم للنزوح الجماعي للسكان والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية.

واضطرت 4 مستشفيات كبرى في غزة إلى تعليق الخدمات الطبية قبل أيام بسبب قربها من مواقع تعرضت لضربات.

وقالت المنظمة إن فرقاً تابعة لها أعيق وصولها إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي.

ولا يزال 19 مستشفى فقط من مستشفيات قطاع غزة البالغ عددها 36، تعمل. في حين أن ما لا يقل عن 94% من جميع المستشفيات تعرضت لأضرار أو دُمرت.

وأضافت الصحة العالمية، أن 12 مستشفى فقط في حالة تسمح لها بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية.