الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يخرج عن السيطرة بسرعة. بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية وذلك عقب القصف الإسرائيلي لـ المستشفى المعمداني شمال قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، معظمهم من الأطفال والنساء.

أعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن إدانة المنظمة بشدة، للهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني. حيث كان يعمل وبه مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به. داعيا إلى الحماية الفورية للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية، وإلغاء أوامر الإخلاء.

وأكدت المنظمة العالمية أنها شهدت هجمات إسرائيلية متواصلة على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 115 هجوما على منشآت الصحة، منذ يوم السبت الماضي. ومقتل 15 عاملا صحيا في أثناء تأدية عملهم، وإصابة 27 آخرين، فيما تضررت أو تدمرت 24 منشأة صحية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي إستهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

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