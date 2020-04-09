الصحة العالمية: بعض بلدان إفريقيا تقترب من ذروة إصابات كورونا

كشف مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول الإفريقية قد تشهد ذروة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وحث المسؤولون، على زيادة إجراء فحوص الكشف على وجه السرعة في المنطقة، حسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”.

وقال مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ في إفريقيا: “خلال الأيام الأربعة الماضية يمكننا أن نرى أن الأرقام تضاعفت بالفعل”.

وتشير إحصائيات أعدتها “رويترز” استندت إلى بيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إصابتهم بفيروس كورونا في إفريقيا منخفض نسبيا حتى الآن.

واحصت إفريقيا، نحو 11 ألف حالة إصابة بالفيروس، و562 حالة وفاة، حسب ذات المصدر.