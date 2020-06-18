الصحة العالمية تأمل في إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لكورونا

قالت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن المنظمة تأمل في أن يتم إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس كورونا هذا العام، وإنتاج ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت العالمة، أن منظمة الصحة العالمية، تضع خططا للمساعدة في تحديد من ينبغي أن يحصل على أولى الجرعات فور الموافقة على لقاح.

وستكون الأولوية للعاملين على الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس، مثل الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر عرضة للخطر بسبب السن أو الإصابة بأمراض أخرى.

بالإضافة إلى من يعملون أو يقيمون في أماكن يسهل فيها انتقال العدوى، مثل السجون ودور الرعاية.

وقالت سوميا سواميناثان أن الأمر الإيجابي هو أن لدينا الكثير من اللقاحات ومناهج العمل، لذا حتى وإن فشل اللقاح الأول أو الثاني، يجب ألا نفقد الأمل أو نستسلم.

وأوردت ذات المتحدثة، إن بيانات التحليل الجيني التي جُمعت حتى الآن تُظهر أن فيروس كورونا المستجد لم يتغير بعد بأي شكل يؤدي لتغير حدة المرض الذي يسببه.