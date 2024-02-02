الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات السرطان بنسبة 77% في 2050

قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إنه من المتوقع اكتشاف نحو 35 مليون حالة إصابة جديدة بالسرطان في عام 2050. أي أكثر بنسبة 77% عن عام 2022.

ويصيب هذا المرض، الذي يتميز بتكاثر الخلايا الخبيثة، القارات الخمس وجميع فئات السكان. حتى لو كان كبار السن هم الأكثر تأثرا في كثير من الأحيان.

وتقدر وكالة منظمة الصحة العالمية المتخصصة في هذا المرض، IARC (الوكالة الدولية لأبحاث السرطان). عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها في جميع أنحاء العالم بـ 19.96 مليون في عام 2022.

وفقًا لبيانات من 185 دولة، تتوقع الوكالة الدولية لبحوث السرطان زيادة بنسبة 50% في العدد السنوي للحالات الجديدة. التي يتم تشخيصها بين عامي 2022 و2040 (حوالي 30 مليونًا)، وبنسبة 77% بين عامي 2022 و2050 (35 مليونًا متوقعًا).

6% من الحالات العالمية في أفريقيا

في المتوسط، يصاب واحد من كل خمسة أشخاص بالسرطان خلال حياتهم. كما يتوقع الدكتور فريدي براي، رئيس وحدة مراقبة السرطان التابعة للوكالة الدولية لبحوث السرطان.

وفقًا للمعهد الأمريكي IHME (معهد القياسات الصحية والتقييم). أظهر عدد حالات السرطان في العالم في عام 2019 زيادة بأكثر من 25٪ على مدار العقد.

وتركز آسيا ما يقرب من نصف الحالات المكتشفة في عام 2022 وفقا للوكالة الدولية لبحوث السرطان (9.8 مليون). وهو رقم منطقي إذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في هذه المنطقة.

وعلى العكس من ذلك، تم اكتشاف أقل من 6% من الحالات العالمية في أفريقيا. والتي مع ذلك تركز ما يقرب من 20% من سكان العالم: ففي هذه المنطقة. حيث السكان بشكل خاص من الشباب، تكون معدلات الإصابة بالسرطان هي الأدنى باستثناء سرطان عنق الرحم.

يؤثر السرطان بشكل رئيسي على كبار السن: ثلاثة أرباع التشخيصات تتعلق بأشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عامًا.

وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 29 عاماً يمثلون بالكاد أكثر من 3% من حالات السرطان المكتشفة. على الرغم من أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من سكان العالم.

ويمكن أن يحدث السرطان في أي عمر، لكن خطر الإصابة به يزداد بشكل حاد مع تقدم السن. بسبب التغيرات الخلوية والجزيئية والفسيولوجية المرتبطة بالعمر، وخاصة تراكم طفرات الحمض النووي المؤاتية لهذا المرض.

وقد قدرت الوكالة الدولية لبحوث السرطان عدد وفيات السرطان بنحو 9.74 مليون نسمة لعام 2022. وتتوقع زيادة بنسبة 90% تقريبًا في الوفيات بحلول عام 2050.

وهذا المرض هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

يوجد في القارة الآسيوية أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن السرطان: 56% من الإجمالي. متقدمة على أوروبا وروسيا – 20%. تليها أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأمريكا الشمالية (حوالي 7%). لكل من هذه المناطق.

الوفيات من الرجال أكثر من النساء

يقتل السرطان عدداً من الرجال أكثر من النساء: فمن بين 100 حالة وفاة. هناك في المتوسط ​​56 رجلاً مقابل 44 امرأة.

يؤكد الدكتور براي: “لكن النساء يعانين تقريبًا من السرطان بشكل عام، وفي كثير من الأحيان في وقت سابق”.

السرطانات الثلاثة الأكثر اكتشافًا في العالم هي الرئة (2.5 مليون حالة – 12.4% من إجمالي حالات السرطان التي تم تشخيصها). وسرطان الثدي (2.3 مليون حالة – 11.6%) وسرطان القولون والمستقيم (1.9 مليون حالة – 9.6%).

ومن حيث الوفيات، يهيمن سرطان المدخنين بنسبة 18.7% من الوفيات، متقدما على سرطان القولون والمستقيم (9.3%) والكبد (7.8%) والثدي (6.9%).