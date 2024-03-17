الصحة العالمية تحث الكيان الصهيوني على وقف الهجوم البري برفح

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الكيان الصهيوني إلى وقف هجومه البري على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة. قائلا إن 1.2 مليون شخص هناك ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه.

و كتب غيبرييسوس في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”: “أشعر بالقلق الشديد من التقارير التي تفيد بأن هناك خطة للمضي قدما في هجوم بري على رفح”. مضيفا أن “المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المزدحمة بالكثافة السكانية سيؤدي إلى وقوع الكثير من الوفيات والمعاناة. وخاصة أن المرافق الصحية مكتظة بالفعل”.

و طالبت منظمة الصحة العالمية الكيان الصهيوني بعدم المضي قدما في هذه العملية العسكرية. واختتم غيبرييسوس قائلا إنه “يجب عدم السماح بحدوث مثل هذه الكارثة الإنسانية.