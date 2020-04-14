الصحة العالمية تحدد شرط وقف إنتشار كورونا بشكل كامل

حددت منظمة الصحة العالمية، الشرط الذي سيتوقف عنده انتشار فيروس كورونا، وذكرت أن إيجاد لقاح هو الطريق الوحيد لإيقاف انتشار المرض.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الإثنين: “وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلّب لقاحا”.

وأضاف غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إن البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه.

وأورد ذات المتحدث: “نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة، ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009”.

ودعا المسؤول، إلى رفع الحجر الصحي في العالم “ببطء”.