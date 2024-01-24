الصحة العالمية تحذر من ارتفاع الإصابات بـ “بوحمرون” في أوروبا

سجلت أوروبا حالات إصابة بالحصبة بين جانفي وأكتوبر 2023 أكثر بـ 30 مرة مما كانت عليه في عام 2022. حسبما نبه الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الثلاثاء.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان صحفي: “بين جانفي وأكتوبر 2023. تم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف حالة إصابة بالحصبة في 40 دولة من أصل 53 دولة عضو في المنطقة”. والتي تمتد إلى آسيا الوسطى.

وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن 941 حالة. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، تم تسجيل 42200 حالة في 41 دولة عضو. أي ما يقرب من 45 مرة أكثر من العام السابق، وفقًا للأرقام التي تم توفيرها في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء.

وتعد كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضررا حيث يوجد أكثر من 10000 حالة لكل منهما. ومع وجود 183 حالة، فإن المملكة المتحدة هي الدولة في أوروبا الغربية التي يكون فيها عودة ظهور المرض، والذي من المتوقع القضاء عليه في عام 2021، هو الأكثر وضوحًا.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، في البيان الصحفي: “لم نشهد في المنطقة. زيادة قدرها 30 ضعفًا في حالات الحصبة فحسب، بل شهدنا أيضًا ما يقرب من 21 ألف حالة دخول إلى المستشفى. وخمس وفيات مرتبطة بالحصبة. وهذا أمر مثير للقلق”.

ويُعزى عودة ظهور هذا المرض الفيروسي شديد العدوى، والذي يمكن أن يسبب مضاعفات مميتة وينتشر عن طريق الهواء. إلى انخفاض تغطية التطعيم خلال سنوات كوفيد.

وتضيف المنظمة: “لقد كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على أداء نظام التحصين خلال هذه الفترة. مما أدى إلى تراكم الأطفال غير المحصنين أو المحصنين بشكل غير كاف”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى تكثيف الحملات لرفع مستوى الوعي بين المجتمعات غير المحصنة. لم يتم تطعيم أكثر من 1.8 مليون رضيع في المنطقة ضد الحصبة بين عامي 2020 و2022.