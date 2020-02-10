الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا خارج الصين

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى الصين.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم، أن حصيلة وفيات هذا الفيروس قد ارتفعت إلى 910 حالات.

و توجه أعضاء في المنظمة التابعة للأمم المتحدة على رأس بعثة خبراء دولية إلى الصين، للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض الذي أصاب 40 ألف شخصا.

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وسجلت خارج الصين حالتا وفاة فقط بالفيروس لحد الساعة، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين.

في حين زاد عدد المصابين بهذا الفيروس خارج الصين، إلى 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة.