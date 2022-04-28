الصحة العالمية تحذر من خطورة إنتشار فاشية السالمونيلا التيفية في العالم

دعت منظمة الصحة العالمية البلدان التي لا تتمتع بالقدرات الكافية لتتبع التسلسل الجيني للسالمونيلا التيفية. أن تتأهب وتقوم بالتحري عن الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، من خلال تقييمها لخطر إنتشار السالمونيلا التيفية (التيفيموريوم) في الإقليم الأوربي وعالميا بالخطر المتوسط. وذلك لحين توفر المعلومات حول الإسترداد الكامل للمنتجات التي تسببت في الفاشية. إلى أن البلدان التي أبلغت عن الإصابات تتمتع بقدرة جيدة على إدارة الحالات، ولا تزال المعلومات الخاصة بشدة المرض محدودة.

كما دعت منظمة الصحة العالمية، البلدان التي لا تتمتع بالقدرات الكافية لتتبع التسلسل الجيني للسالمونيلا التيفية. أن تتأهب وتقوم بالتحري عن الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية. خاصة الإصابات المقاومة لعقاقير الكانامايسين/ الجنتاميسين، وتريميثوبريم أو الكورتيموكسازول والكلورامفينيكول. وعدم علاج الإصابات الخفيفة لدى الأفراد الأصحاء بالمضادات الحيوية لتجنب ظهور سلالات مقاومة. مما قد يؤدي لاحقا إلى أن يصبح الدواء غير فعال. وعلاج الحالات الشديدة باستبدال الكهارل لتوفير الإلكتروليتات، مثل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد المفقودة عبر القيء والإسهال.

وأوصت منظمة الصحة بالالتزام بالتدابير الوقائية لمنع إنتشار العدوى، وغسل اليدين بالماء والصابون. خاصة بعد ملامسة الحيوانات الأليفة. وضمان طهي الطعام بشكل صحيح. وتجنب الثلج ما لم يكن مصنوعا من مياه صالحة للشرب، وغسل الخضروات والفواكه جيدا.

ويتم حاليا التحقيق في اندلاع دولي لمرض السالمونيلا التيفية أحادي الطور المقاوم للمضادات الحيوية المرتبط بمنتجات الشوكولاتة، بعد إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأكثر من 150 حالة إصابة بين أطفال تحت سن العاشرة في 11 دولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة، وربطت التحقيقات تفشي السالمونيلا بخزانات اللبن في مصنع شوكولاتة في بلجيكا صدر منتجاته إلى 113 دولة.