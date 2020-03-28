الصحة العالمية تحذر من خطورة نقص معدات وقاية الأطباء في مواجهة كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة النقص الشديد في معدات الوقاية للموظفين الصحيين الذين يواجهون وباء كورونا.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس ادهانوم جبرييسوس، إن “النقص العالمي المزمن في معدات الوقاية الشخصية بات بين التهديدات الأكثر إلحاحا لقدرتنا المشتركة على إنقاذ الأرواح”.

وقال إن منظمة الصحة العالمية، قامت بشحن ما يقرب من 2 مليون من معدات الحماية إلى 74 دولة كانت في أمس الحاجة إليها.

وأضاف “نستعد لإرسال كمية مماثلة إلى 60 دولة أخرى، ولكن هناك حاجة إلى الكثير، ولا يمكن حل هذه المشكلة إلا بالتعاون الدولي والتضامن الدولي”.