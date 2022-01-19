الصحة العالمية تحذّر من سلالات جديدة بعد أوميكرون

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بعد انتشار سلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا. قد تظهر أشكال جديدة من كوفيد-19.

وأضاف المدير العام، في تصريح صحفي، أن “هذا الوباء لم ينته بعد، ومع الإنتشار المذهل لمتحور أوميكرون حول العالم. فمن المرجح أن تظهر نماذج جديدة”.

وأكد أن الأسابيع القادمة تظل حساسة بالنسبة للنظم الصحية، مشددا على أنه لم يأت الوقت بعد لكي يتم التوقف عن اتخاذ الاحتياطات. ودعا إلى الاستمرار في القيام بتدابير الحماية المعروفة للحماية من فيروس كورونا.

وشدّد على أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بمتحور أوميكرون ولكنها لاتزال قادرة على منع الوفيات والأعراض الخطيرة للفيروس، مؤكدا أن الجائحة لم تنته بعد وأنه مع انتشار أوميكرون في العالم فهناك خطر من ظهور متحورات جديدة، وقال “إنه إن لم يتغير منهج العمل في الوصول للقاحات فإن العالم قد يصل إلى مرحلة أكثر خطورة”.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا. مضيفا أنه على الرغم من أن “أوميكرون”، قد لا يكون ثقيلا في سريانه مثل السلالات التي سبقته، لكن فكرة أنه مرض خفيف هي فكرة خاطئة.

كما أفاد أن “أوميكرون” يؤدي أيضا إلى دخول المستشفيات والوفيات.

وفي وقت سابق، قال الطبيب والإعلامي الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن متحور “أوميكرون” لا يشكل خطورة على أولئك الذين تحميهم مناعتهم من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

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دراسة تكشف الأسطح التي يعيش عليها أوميكرون أو يفقد حيويته

قام مركز “فيكتور” الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية. بدراسة وتقييم قدرة متحور “أوميكرون” على الإستمرار في الحياة في مختلف البيئات وعلى مختلف الأسطح. وتبيّن من الدراسة التي قام بها مركز “فيكتور”، التابع للهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”. أن سلالة “أوميكرون” تفقد حيويتها وقدرتها على الإستمرار بشكل أسرع على السيراميك. وذكرت “روس بوتريبنادزور”، أن خبراء المركز وبهدف تقييم مدى عدوى متحور “أوميكرون”. نفذوا سلسلة من التجارب لتحديد مدى حيوية الفيروس على المعدن والبلاستيك والسيراميك والماء المقطر وتحت نفس ظروف الرطوبة النسبية “30-40 بالمائة” ودرجة الحرارة مابين “26-28 درجة مئوية”. وثبت بالتجربة، أن نشاط الفيروس يثبط ويتلاشى على السيراميك بشكل أسرع. ويصبح الفيروس غير قادر على الحياة بعد أقل من 24 ساعة. كما أشارت الدراسة إلى أنه بشكل عام، لا تختلف ديناميكيات الإنخفاض في صلاحية هذه السلالة كثيرا عن المتحورات التي تمت دراستها قبل ذلك لفيروس كورونا.

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