الصحة العالمية تحذّر من “ظاهرة عالمية” مقلقة بسبب كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال إستمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة.

و كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل. وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020. كما رحّب بهذا الإتجاه الجديد في مسار الفيروس. إلا أنه حذّر من أن إنخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الإختبارات. التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وأضافت الصحة العالمية “هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط إنتقال الفيروس وتطوره. معقبا عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة”.

و قال مدير منظمة الصحة العالمية: “هذا الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول ستتوقف عن البحث عنه”. مشيرا إلى أنه “ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل”. وحذر من أن “ظهور متحور جديد خطير لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا”. مضيفا أنه “على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، إلا أننا ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للإصابة على الناجين”.

وأعرب ويليام رودريغيز الذي يترأس تحالف التشخيص العالمي فيند أيضا عن غضبه لأن العديد من الحكومات توقفت في الأشهر الأخيرة بكل بساطة. عن أجراء اختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس. مضيفا أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية و وسط إرتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون إنخفضت معدلات الإختبارات من 70 إلى 90 بالمئة في جميع أنحاء العالم. والمفارقة أن التراجع في عدد الاختبارات جاء في وقت أصبحت فيه إمكانية التوصل إلى نتائج دقيقة حول الإصابة أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: “ومع ذلك، نظرا لأن الاختبارات اليوم كانت أول ضحية لقرار عالمي بالتخلي عن حذرنا. فقد أصابنا العمى و أصبحنا غافلين عما يحدث مع هذا الفيروس”.