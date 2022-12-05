الصحة العالمية تحذّر من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من الخطر الذي ما زالت تمثله جائحة كورونا. إذ قال إن الثغرات في المراقبة وفي الإختبارات والتسلسل والتلقيح تساهم بشكل مستمر في توفير الظروف المثالية لظهور متحور جديد مثير للقلق.

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن الفجوات في اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ووتيرة التلقيح ضده. تواصل تهيئة الظروف المناسبة لظهور متحور جديد مقلق قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة.

وأضاف تيدروس محذّرا: إقتربنا للغاية من أن نستطيع القول إن مرحلة الطوارئ المرتبطة بالجائحة انتهت.، ولكننا لم نصل بعد إلى هدفنا المتمثل في القضاء على الجائحة”.

وتقدر منظمة الصحة أن نحو 90 بالمئة من سكان العالم يملكون مستوى متفاوتا من المناعة ضد كوفيد-19. إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة لتلقي اللقاح.

وقوبل تخفيف اشتراط إجراء اختبارات كوفيد-19 وقواعد الحجر الصحي في بعض المدن الصينية بمزيج من الارتياح والقلق. إذ ينتظر مئات الملايين تحولا في السياسات الوطنية الخاصة بالفيروس بعد انتشار الاضطرابات الاجتماعية.

في هذا السياق، قالت ماري رامزي، مديرة برنامج الصحة العامة في وكالة الأمن الصحي البريطانية، “في حين أن كوفيد-19 والإنفلونزا يمكن أن يمثلا عدوى معتدلة لكثيرين، يجب ألا ننسى أنه يمكنهما التسبب في المرض الشديد أو حتى الموت للأفراد الأضعف صحة في مجتمعاتنا”.

كما دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى التركيز على الوصول إلى من هم عرضة للخطر. مثل من تخطوا سن الستين ومن يعانون من مشاكل مرضية، من أجل تلقيحهم.

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