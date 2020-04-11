الصحة العالمية تحسم جدل الجو الحار وتأثيره على كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من فيروس كورونا.

وجاء في الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر: “إن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد”.

وأضافت المنظمة، أن “المرء قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا”.

وأشارت المنظمة، إلى أن بعض البلاد ذات الطقس الحار أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا المستجد

وذكرت المنظمة من جديد بضرورة الحرص على غسل الأيدي جيدا، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم.